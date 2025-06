In Olanda danno per fatto il passaggio di Lang al Napoli

L'aria di mercato in casa Napoli si fa sempre più calda: dopo gli acquisti di De Bruyne e Marianucci, un nuovo colpo sembra ormai certo. In Olanda danno per fatto il passaggio di Lang al club azzurro, segnando il terzo acquisto di questa sessione. Un investimento strategico che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa e accendere l’entusiasmo dei tifosi. La trattativa è alle battute finali: tutto pronto per un nuovo capitolo di successi.

