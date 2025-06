In occasione del ventunesimo anniversario di matrimonio con Billy Costacurta l’ex Miss Italia ha pubblicato sui social alcuni scatti di coppia accompagnati da una riflessione Un invito a coltivare l’amore anche nelle sue imperfezioni e a stare insieme senza perdere la propria individualità Che sia questo il segreto di una relazione duratura? Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Carolina Traverso

In occasione del ventunesimo anniversario di matrimonio con Billy Costacurta, l’ex Miss Italia Martina Colombari ha condiviso sui social scatti di coppia e una riflessione profonda sull’amore. Un invito a coltivare l’amore anche nelle sue imperfezioni, mantenendo sempre viva la propria individualità. Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Carolina Traverso: perché, come dimostrano Martina e Billy, la chiave di una relazione duratura risiede proprio in questo equilibrio.

F ormano senza dubbio una delle coppie più longeve e più ammirate del mondo dello spettacolo: parliamo di Martina Colombari e Billy Costacurta. Sposati dal 16 giugno 2004, anno in cui è nato anche il loro figlio Achille, tra alti e bassi di cui non hanno mai fatto mistero, i due hanno di recente festeggiato il loro 21esimo anniversario di matrimonio. L'amore parte da se stesse: è la chiave per relazioni di coppia appaganti X Per l'occasione l'ex Miss Italia ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono insieme al marito, durante una cena romantica. Ad accompagnare le foto, una riflessione sull'amore: "Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi.

