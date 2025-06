In mostra 25 autori per la rassegna d’arte curata da Taddei

Il Comune di Force, in collaborazione con la Pro Loco, continua a sorprendere con la sua Rassegna d’Arte Moderna e Contemporanea curata da Daniele Taddei. Dopo il grande successo delle celebrazioni per i 150 anni di Ernesto Verrucci, questa volta 25 autori di rilievo nazionale si alterneranno in un’esposizione imperdibile. Un viaggio tra innovazione e tradizione, che promette di coinvolgere e ispirare gli appassionati d’arte di ogni provenienza. La mostra è pronta a svelare nuove emozioni e a consolidare il ruolo di Force come centro culturale di eccellenza

Sulla scia del successo riscosso nella scorsa estate con le mostre dedicate al 150esimo anniversario dalla nascita dell’architetto Ernesto Verrucci, il Comune di Force, in collaborazione con la Pro Loco, vuole continuare a proporre eventi artistici e culturali di caratura nazionale. Ciò, attraverso la Rassegna d’Arte Moderna e Contemporanea a cura di Daniele Taddei. Protagonisti saranno 25 autori che appartengono alla storia dell’arte moderna italiana. Si tratta di Attilio Alfieri, Ubaldo Bartolini, Anselmo Bucci, Corrado Cagli, Arnoldo Ciarrocchi, Silvio Craia, Claudio D’Angelo, Adolfo De Carolis, Pericle Fazzini, Franco Giuli, Osvaldo Licini, Edgardo Mannucci, Sante Monachesi, Vincenzo Monti, Tullio Pericoli, Cesare Peruzzi, Umberto Peschi, Oscar Piattella, Orfeo Tamburi, Valeriano Trubbiani, Mario Tozzi, Sandro Trotti, Wladimiro Tulli, Nanni Valentini e Walter Valentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In mostra 25 autori per la rassegna d’arte curata da Taddei

