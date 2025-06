In Italia record di morti per cocaina

L’Italia affronta una spirale preoccupante: i decessi causati dalla cocaina hanno raggiunto un record storico, e nel 2024 il numero di vittime dell’eroina ha toccato nuovi picchi, segnando un’allarmante escalation nel fenomeno delle tossicodipendenze. La Relazione al Parlamento denuncia una realtà che richiede interventi immediati e strategie efficaci. È fondamentale comprendere le cause e le conseguenze di questa emergenza per tutelare la salute pubblica e prevenire future tragedie.

In Italia è record di decessi per cocaina e nel 2024 è stato raggiunto per la prima volta il numero di vittime dell’eroina. A dirlo è la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze. Servizio di Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - In Italia record di morti per cocaina

In Italia, ogni giorno, 11 persone su 1000 sono coinvolte in episodi legati alla cocaina, e il 2024 segna il record negativo con 232 decessi attribuibili alla polvere bianca.

