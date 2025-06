In Italia incompresi all' estero campioni L' ultimo è Kerkez quanti rimpianti!

In Italia spesso i talenti emergono in silenzio, solo per brillare all’estero. Sono i campioni incompresi delle nostre giovanili, pronti a lasciare il segno nel mondo: come Kerkez, classe 2003, passato dal Milan Primavera al Liverpool per 40 milioni. Un percorso ricco di promesse e rimpianti, tra assenze di Messi, Roberto Carlos e Henry, simboli di un talento che merita di essere riconosciuto ovunque. Il futuro aspetta solo di essere scritto.

Classe 2003, terziono sinistro, due anni fa giocava col Milan Primavera: per lui il Liverpool ha appena versato 40 milioni al Bournemouth. Prima di Milos, Huijsen, Pedro Neto e Coman, ma non solo. Ci sono pure Messi, Roberto Carlos e Henry.

In Italia è stato incompreso e criticato, ma lui non si è perso d'animo, ha preferito licenziarsi, rinunciando ad un anno di contratto. È ripartito con grande umiltà rilanciandosi nel Celta Vigo. Nel Barcellona ha vinto tutto, persino il triplete, alla prima s - facebook.com Vai su Facebook

In Italia incompresi, all'estero campioni. L'ultimo è Kerkez... quanti rimpianti!; In Italia incompresi, all'estero campioni. Da Henry a Roberto Carlos, che rimpianti.

In Italia incompresi, all'estero campioni. L'ultimo è Kerkez... quanti rimpianti! - Classe 2003, terziono sinistro, due anni fa giocava col Milan Primavera: per lui il Liverpool ha appena versato 40 milioni al Bournemouth. Lo riporta gazzetta.it

