In Iran feroce repressione interna | fermata anche una spia europea

In Iran, la tensione esplode in una repressione feroce che scuote il paese, arrestando oltre 100 persone a Kermanshah e segnando un colpo duro per la Repubblica islamica. La fragile stabilità si sgretola sotto il peso delle misure repressive, mentre emergono dettagli inquietanti su una spia europea fermata tra le altre vittime. In questo scenario di crisi, il paese si trova all'orlo di un nuovo capitolo di instabilità e insicurezza.

In Iran è scattata una feroce repressione interna dopo il cessate il fuoco. La leadership della Repubblica islamica rimane in piedi ma fortemente ferita. L'agenzia di stampa Tasnim, affiliata ai pasdaran, riporta che solo a Kermanshah, nell'Iran occidentale 115 persone sono state arrestate per.

In Iran è in corso una feroce repressione - In Iran, una brutale repressione scuote le piazze e le strade, con centinaia di arresti di cittadini accusati di aver condiviso online messaggi sul conflitto con Israele.

La crisi delle spie iraniane. Così l’intelligence di Teheran, ossessionata dalla repressione interna, ha facilitato Israele. Di Giulia Pompili Vai su Facebook

Il popolo iraniano vittima di due violenze; Iran, dai pasdaran agli scienziati: decapitata la linea di comando; La repressione feroce di Trump contro gli studenti stranieri: vietato dissentire.

Evin, il carcere simbolo della repressione in Iran - Il carcere di Evin, situato a nord di Teheran, è uno dei simboli più noti della repressione politica in Iran. Segnala ansa.it

Iran, gli ayatollah «perdono terreno e cresce il potere dei militari». Raffica di arresti ed esecuzioni - «Se fosse dovuta scoppiare una rivolta, ne avremmo visto almeno le avvisaglie. ilmessaggero.it scrive