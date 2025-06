IN – Inter Taremi vorrebbe restare! Un’attesa e una certezza

Mehdi Taremi, protagonista di un periodo turbolento tra Iran e Israele, si appresta a tornare in Italia con entusiasmo e determinazione. La sua attesa si trasforma in una certezza: presto sarà di nuovo a disposizione dell’Inter, pronto a contribuire alla prossima avventura nerazzurra. La redazione di Inter-News segue con attenzione ogni passo del suo ritorno, promettendo aggiornamenti esclusivi sul futuro di questo talento. Restate con noi per scoprire come si definirà il suo cammino.

Mehdi Taremi sta bene e tornerĂ presto in Italia, dove potrĂ attendere i compagni dell’Inter di rientro dal Mondiale per Club. La redazione di Inter-News è in grado di fornire ulteriori dettagli sul futuro del calciatore. LA NOTIZIA – Mehdi Taremi ha passato indenne le due settimane di conflitto tra Iran e Israele e tornerĂ presto in Italia, nazione dove mira a scrivere nuove pagine della sua storia con l’Inter. Come appreso dalla redazione di Inter-News, infatti, il calciatore iraniano vorrebbe continuare a giocare per la squadra nerazzurra, essendo convinto di avere le carte in regola per dimostrare quanto la sua prima stagione in Italia sia stata l’eccezione, non la regola. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Inter, Taremi vorrebbe restare! Un’attesa e una certezza

