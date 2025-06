In Hurry Up Tomorrow The Weeknd distrugge se stesso come personaggio

In un mondo dove la fama brilla intensamente, The Weeknd sembrava essere al massimo della sua carriera. Con un tour globale e successi acclamati, Abel Tesfaye sembrava invincibile. Tuttavia, il suo percorso prende una piega inaspettata: domani, lo star si ritroverà a distruggere sé stesso come personaggio pubblico. Ma cosa ha portato questa svolta così drastica? Scopriamolo insieme in questa sorprendente narrazione.

Abel Tesfaye, la superstar da classifica nota come The Weeknd, si è imbarcato in un tour globale negli stadi nell'estate del 2022. Doveva essere un giro di vittoria. Tesfaye aveva appena pubblicato un album pieno di bop, Dawn FM, acclamato dalla critica. Aveva eseguito un medley densamente coreografato dei suoi (molti) successi davanti a oltre 100 milioni di spettatori durante l'halftime show del Super Bowl del 2021. Il suo album precedente, After Hours, pubblicato due anni prima, non aveva piazzato solo un brano nella classifica Billboard Top 100, ma ben quattordici su un totale di quattordici pezzi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - In Hurry Up Tomorrow, The Weeknd distrugge se stesso come personaggio

In questa notizia si parla di: weeknd - hurry - tomorrow - distrugge

Hurry Up Tomorrow: Flop al Cinema, ma Ora Sbarca in Digitale con Ortega e The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow", il thriller che ha deluso al botteghino, riparte con una nuova vita nel digitale.

HURRY UP TOMORROW: arriva il debutto sul grande schermo di THE WEEKND https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_2025-05-19_alle_13_03_21.jpg Uscità al cinema come uscita evento il 23, 24 e 25 giugno “Hurry Up Tom Vai su Facebook

Hurry Up Tomorrow: recensione del film meta-simbolico di The Weeknd con Ortega e Keoghan; Hurry Up Tomorrow: recensione del film meta-simbolico di The Weeknd con Ortega e Keoghan; Recensione film Hurry Up Tomorrow, con The Weeknd.

“Hurry Up Tomorrow”: com’è il film evento di The Weeknd con Jenna Ortega e Berry Keoghan - Tutto quello che c'è da sapere su "Hurry Up Tomorrow", il film evento di The Weeknd al cinema fino al 25 giugno, con Jenna Ortega ... Scrive msn.com

Hurry Up Tomorrow: guida alla colonna sonora: tutte le canzoni e quando vengono riprodotte - Scopri la guida completa alla colonna sonora di Hurry Up Tomorrow: tutte le canzoni presenti nel film e in quali scene vengono riprodotte. Segnala cinefilos.it