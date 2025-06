In fuga dai Cc dopo un furto si schiantano sulla A8 arrestati due Rom

In un inseguimento mozzafiato, due uomini di etnia rom, scappati dal colpo in un centro commerciale, si sono schiantati sulla A8 a Como. La loro fuga sfrenata si è conclusa con l’arresto, ma il brivido resta. Una vicenda che riaccende i riflettori su sicurezza e legalità , lasciando tutti con il fiato sospeso.

La fuga di due ladri di etnia rom inseguiti dai carabinieri di Como dopo il furto in un centro commerciale si è conclusa con uno schianto.

In questa notizia si parla di: fuga - furto - schiantano - arrestati

