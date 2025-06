In consiglio regionale la mozione sulla corruzione di Fdi | Verificare che non ci siano stati condizionamenti

in Consiglio Regionale ha presentato una mozione per approfondire la questione della corruzione. L’obiettivo è assicurare trasparenza e tutela, verificando che le indagini della procura non abbiano influenzato le decisioni interne. La battaglia contro ogni forma di condizionamento è fondamentale per preservare l’integrità delle istituzioni. Su questo tema, mi auguro che il consiglio regionale voglia avere una presa di posizione condivisa e netta a tutela dell’integrità delle istituzioni, garantendo un impegno concreto e trasparente.

FIRENZE – "È importante verificare che l'eventuale attività corruttiva su cui indaga la procura di Firenze, non abbia in alcun modo condizionato o alterato i processi decisionali all'interno del consiglio regionale. Su questo tema, mi auguro che il consiglio regionale voglia avere una presa di posizione condivisa e netta a tutela dell'integrità delle istituzioni ". Così il consigliere regionale Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, che ha incardinato la richiesta in una mozione "Augurando ancora una volta ad Ilaria Bugetti di poter chiarire e risolvere la sua posizione nel minor tempo possibile – prosegue Bugetti – non possiamo ignorare che le condotte che le vengono contestate riguardano anche il ruolo da lei ricoperto, quale presidente della commissione attività produttive della Regione Toscana.

