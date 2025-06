In Brianza arriva il Summer music festival | tutte le strade chiuse

In Brianza, l’attesa è finita: Desio si trasforma in un palcoscenico di musica e allegria con il Summer Music Festival 2025! Tutte le strade si animano e il centro si prepara a vivere momenti indimenticabili, grazie all’ingresso gratuito e a un’atmosfera festosa. Per garantire un’esperienza sicura e coinvolgente, l’amministrazione comunale ha predisposto nuove disposizioni alla viabilità, creando un’area pedonale nel cuore della città. Obiettivo…

Desio si veste a festa, e si prepara al Summer music festival 2025 che si terrà in piazza della Conciliazione con accesso gratuito. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha disposto alcune modifiche alla viabilità con l’istituzione di un’area pedonale nel centro cittadino. Obiettivo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - In Brianza arriva il "Summer music festival": tutte le strade chiuse

In questa notizia si parla di: summer - music - festival - brianza

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Il Ferrara Summer Festival 2025 torna dal 17 giugno al 12 luglio con una sesta edizione imperdibile. Tra performance di Slipknot, Sfera Ebbasta e Tananai, il festival promette un'estate di musica, emozioni e divertimento nel suggestivo centro storico di Ferrara.

Desio Summer Music Festival, ? al via i mercoledì in centro. Si parte il 25 giugno con Ivana Spagna Parte mercoledì 25 giugno la stagione estiva del Desio Summer Music Festival targato 2025 della Desio da Vivere, un'estate di musica, spettacoli e intratt Vai su Facebook

Il concerto gratis di Ivana Spagna in Brianza; Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna; Musica, shopping e divertimento: Desio Summer Music Festival al via.

Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna - Dagli Anni 80 a oggi: a Desio la cantante da oltre 15 milioni di dischi venduti. Secondo ilgiorno.it

105 Summer Festival: grande festa della musica a Venezia. Come arrivare e tutte le info - 105 Summer Festival accende l’estate a Venezia: grande musica e spettacolo il 13 giugno al Parco San Giuliano: tutte le informazioni utili ... Segnala lavocedivenezia.it