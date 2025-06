In attesa di Marianucci c’è un altro calciatore dell’Empoli proposto al Napoli

In attesa di Marianucci, un nuovo talento potrebbe presto vestire il bianco azzurro del Napoli. Con la campagna di rafforzamento estivo già in pieno fermento, il club prova a rinforzare ulteriormente la rosa, puntando su giocatori di alto livello come l’ultimo proposto dall’Empoli. Le trattative sono intense e i tifosi sognano già una stagione ricca di successi. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa emozionante estate del Napoli.

La campagna di rafforzamento estivo del Napoli si è brillantemente aperta con l’innesto di Kevin De Bruyne dal Manchester City. L’acquisto della stella belga unitamente alla conferma di Antonio Conte come allenatore anche per la prossima stagione hanno contribuito ad accendere maggiormente i tifosi napoletani a poche settimane dalla conquista del quarto scudetto. A partire . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - attesa - marianucci - altro

Napoli, Marianucci è il primo acquisto per Antonio Conte in attesa di Kevin De Bruyne - Il Napoli sorprende ancora, annunciando l’arrivo di Luca Marianucci come primo acquisto della stagione per Antonio Conte.

Un mese fa. Scudetto in petto, Conte, De Bruyne, Marianucci. Perfetto. Ora in attesa tra Nunez e Lucca, Milinkovic ed il rinnovo di Meret, Scalvini e Beukema, Ndoye e Sancho, pensando a Lookman e Chiesa. Dalle 21 sui canali social di Anteprima24 Napoli. Vai su Facebook

Napoli, per Marianucci è tutto fatto; Napoli, ecco Marianucci: visite mediche in attesa di De Bruyne; Il mercato del Napoli parte con Marianucci, ma l'attesa è tutta per De Bruyne.

Cammaroto: "Marianucci, no al prestito. Il Napoli vuole chiudere diversi affari prima di Dimaro" - Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riferito alcuni aggiornamenti sul Napoli ai microfoni di Radio Punto Zero. msn.com scrive

Marianucci è carico, anticipa l'annuncio: "Giocatore del Napoli" (FOTO) - Luca Marianucci è carico per questa sua nuova avventura con la maglia del Napoli, tanto da aver anticipato il consueto annuncio della società partenopea. Riporta msn.com