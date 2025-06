In arrivo su Netflix il documentario ufficiale su Olivia Newton-John star indimenticabile di Grease

Preparatevi a rivivere la straordinaria vita di Olivia Newton-John, l'icona senza tempo di musica e cinema, scomparsa nel 2022. Netflix sta lavorando a un documentario ufficiale che celebrerà la sua carriera e il suo incredibile lascito, narrando la storia di una donna che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Restate sintonizzati: questa pietra miliare cinematografica vi lascerà senza parole.

La piattaforma sta lavorando a un documentario dedicato alla carriera e all'eredità di Olivia Newton-John, icona della musica e del cinema, scomparsa nel 2022. Una nuova produzione Netflix racconterà la storia di Olivia Newton-John, cantante e attrice amata in tutto il mondo, celebre per il ruolo di Sandy in Grease. Il documentario, attualmente in lavorazione, sarà diretto dalla regista candidata all'Oscar Nicole Newnham (Crip Camp, The Disappearance of Shere Hite), e prodotto da This Machine, divisione di Sony Pictures Television guidata da R.J. Cutler. La vita di Olivia Newton-John: tra canto e cinema Il film ripercorrerà la vita, la carriera e l'impatto culturale dell'artista, attraverso materiali d'archivio, testimonianze di amici e collaboratori e le parole della stessa Newton-John.

