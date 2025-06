In arrivo ondata di caldo africano con notti tropicali e temperature sopra i 35 gradi

Se l'estate sta per raggiungere il suo apice, preparatevi a un'imponente ondata di caldo africano che trasformerà le notti in ambienti tropicali e farà schizzare le temperature oltre i 35°C, fino a toccare i 40°C in Italia. Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, l’anticiclone subtropicale porterà condizioni estreme, richiedendo attenzione e strategie per affrontare questa calda escalation. Preparatevi a vivere un’estate infuocata, ma con le giuste precauzioni si potrà affrontare al meglio.

È in arrivo un'ondata di caldo africano su mezza Europa, con temperature che arriveranno a 40 gradi anche in Italia. A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. Questo quanto dice Mazzoleni: «L'anticiclone subtropicale, nei prossimi giorni, sarà.

