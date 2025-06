In america hanno bandito Whatsapp dagli smartphone governativi perché la ritengono poco sicura

In un'epoca in cui la sicurezza digitale è prioritaria, l'America ha deciso di bandire WhatsApp dai dispositivi governativi, ritenendo l’app troppo vulnerabile. La decisione dell’ufficio del capo amministrativo della Camera dei Rappresentanti si basa su preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza e alla insufficiente crittografia dei dati archiviati. Ma quali rischi reali comporta questa scelta? Scopriamolo insieme.

La decisione presa dall'ufficio del capo amministrativo della Camera dei Rappresentanti: WhatsApp sarebbe ad alto rischio per gli utenti a causa della mancanza di trasparenza nel modo in cui protegge i dati degli utenti stessi e dell'assenza di crittografia dei dati archiviati.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - In america hanno bandito Whatsapp dagli smartphone governativi perché la ritengono poco sicura

In questa notizia si parla di: whatsapp - america - bandito - dagli

Bono difende Bruce Springsteen dagli attacchi di Trump: «C’è un solo Boss in America» - Bono interviene al Jimmy Kimmel Live per difendere Bruce Springsteen dalle critiche di Donald Trump, affermando: "C’è un solo Boss in America".

QUESTO è un PROBLEMA: Possiamo FERMARE il DIVARIO tra EUROPA e AMERICA? Per avere il 10% di sconto su tutti i piani vai su http://hostinger.com/ingegneriinborsa oppure inserisci il codice INGEGNERIINBORSA al momento del pagamento! #adv Vai su Facebook

In america hanno bandito Whatsapp dagli smartphone governativi perché la ritengono poco sicura; TikTok sarà «salvata» da Trump? Intanto anche Capitan America è stato bandito negli Usa perché è di proprietà cinese; TikTok bandito negli Usa: ecco come funzionerebbe il blocco.

WhatsApp insicuro e proibito alla Camera dei Deputati Usa, Apple se la ride - Mancanza di trasparenza nella protezione dei dati, assenza di crittografia per le informazioni archiviate e potenziali vulnerabilità legate all’uso dell’applicazione. Riporta macitynet.it

Il Congresso americano vieta WhatsApp ai deputati: «È un'app ad alto rischio per la sicurezza, disinstallatela» - Dopo il caso TikTok, arriva l'ordine ai membri della Camera dei rappresentanti di cancellare l'app di Meta dai propri telefoni. Scrive msn.com