in alcune regioni coop toglie dagli scaffali i prodotti israeliani e piazza la gaza cola

In un gesto di solidarietà e protesta, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di rimuovere dagli scaffali alcuni prodotti israeliani nelle sue regioni e di promuovere la Gaza Cola, la bevanda che finanzia l’assistenza alla popolazione palestinese colpita dal conflitto. Questa scelta invita i consumatori a riflettere sulle conseguenze umanitarie delle tensioni in Gaza e a prendere posizione attraverso le proprie scelte di acquisto. Ma qual è il reale impatto di queste azioni?

Coop Alleanza 3.0 (che ha supermercati in otto regioni) toglie dai suoi supermercati alcuni prodotti israeliani e invece rende disponibile da una decina di giorni la Gaza Cola, i cui ricavati servono a raccogliere fondi per la popolazione palestinese perché "non può rimanere indifferente - spiegano dalla cooperativa - davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza" e al blocco degli aiuti umanitari. Via dagli scaffali arachidi, tahina prodotta in Israele e gli articoli Sodastream. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it