Impresa Auckland City | segna e blocca il Boca Jrs sull' 1-1 Argentini fuori con disonore

L’atteso scontro tra Auckland City e Boca Juniors si conclude con una sorprendente vittoria dei neozelandesi, che bloccano gli argentini sul pareggio. Un’autorete di Di Lollo apre le danze, ma Gray risponde prontamente, regalando emozioni e suspense. La partita, sospesa a lungo per l’allerta meteo, si trasforma in una sfida di tenacia e coraggio, lasciando i tifosi senza fiato fino all’ultimo secondo. Un risultato che fa parlare di sé nel mondo del calcio internazionale.

Sudamericani in vantaggio per un'autorete su colpo di testa di Di Lollo, i neozelandesi rispondono con Gray. Match a lungo sospeso per allerta meteo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it