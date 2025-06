Imprenditore muore dopo incidente stradale | 2 settimane di agonia in ospedale

La grieving per la perdita di Luciano Zitiello, stimato imprenditore di 60 anni, scuote la comunità locale. Dopo due settimane di lotta tra vita e morte, il suo sorriso e la passione per il lavoro lasciano un vuoto incolmabile. La sua scomparsa ci ricorda quanto prezioso sia ogni istante e l'importanza di valorizzare le persone che fanno la differenza. La città piange un uomo di grande cuore e visione, e il suo ricordo continuerà a vivere nelle nostre azioni.

Parete piange la scomparsa di Luciano Zitiello, imprenditore 60enne molto conosciuto e stimato in città. È deceduto dopo due settimane di agonia in ospedale, a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 9 giugno nei pressi della Cooperativa agricola Sole, lungo via della. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Imprenditore muore dopo incidente stradale: 2 settimane di agonia in ospedale

In questa notizia si parla di: imprenditore - incidente - stradale - settimane

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale, muore dopo due settimane. Enzo Ferri aveva 66 anni. Stava per andare in pensione… Cordoglio a Fondi - Il comune di Fondi piange la perdita di Enzo Ferri, 66 anni, deceduto dopo due settimane di agonia a causa di un gravissimo incidente stradale.

AL PRONTO SOCCORSO Oggi pomeriggio ho dovuto portare mia figlia al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova vittima di un incidente stradale. Con l'occasione volevo ringraziare tutto il personale sanitario per la professionalità, gentilezza e cortesia di Vai su Facebook

Imprenditore muore dopo incidente stradale: 2 settimane di agonia in ospedale; Bruno Ansaloni, chi è l'imprenditore morto in un incidente: la sua auto travolta da una Bmw in fuga dai carabi; Violento impatto in moto sul pieno della fiancata di un’auto, muore un imprenditore.

Salento, imprenditore morto per un incidente. L'azienda riceve il premio "legalità" - Ha perso la vita in un terribile incidente stradale due settimane fa e, a pochi giorni di distanza, alla sua azienda viene conferito uno dei premi più prestigiosi che riguardano le piccole e ... Secondo quotidianodipuglia.it

Incidente stradale a Cesenatico, muore imprenditore 45enne - A perdere la vita in un frontale il 45enne Claudio Baiocchi, noto imprenditore locale del settore dolciario residente a ... Lo riporta ansa.it