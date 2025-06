Importuna i passanti e prende a schiaffi un automobilista ragazza scatena il panico in via Atenea

Una sera di tensione e paura ha sconvolto via Atenea, quando una giovane donna, improvvisamente alterata, ha iniziato a importunare i passanti. La situazione è rapidamente degenerata, culminando con la ragazza che ha preso a schiaffi un automobilista, scatenando il panico tra la gente. Momenti di grande preoccupazione che testimoniano quanto possa essere imprevedibile e pericolosa una situazione di crisi improvvisa. La vicenda continua a far discutere sulla sicurezza urbana e il rispetto reciproco.

Momenti di tensione e di paura, ieri sera, in via Atenea quando improvvisamente una giovane donna ha cominciato ad importunare i passanti senza un motivo apparente. All'apice del suo stato di alterazione - come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - la ragazza ha fermato un giovane agrigentino.

Ubriaca in via Atenea infastidisce passanti e prende a schiaffi un ventenne - La donna, probabilmente in stato di alterazione dopo aver bevuto diversi alcolici, ha infastidito diverse persone nei pressi della centralissima via Atenea