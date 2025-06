Impatto dei mutamenti climatici sul numero di vittime da eventi estremi

L'impatto dei mutamenti climatici sulla nostra sicurezza è ormai innegabile. Entro il 2044, il 70% della popolazione mondiale dovrà affrontare eventi estremi sempre più frequenti e violenti, con un drammatico incremento delle vittime. In Europa, le perdite umane legate a disastri naturali sono più che raddoppiate negli ultimi dieci anni, evidenziando la necessità di azioni immediate per proteggere vite e comunità.

Il cambiamento climatico influenza drammaticamente il numero di morti. Il 70% della popolazione mondiale affronterà eventi estremi entro il 2044. Nel corso degli ultimi due decenni, l' Unione Europea ha assistito a un drammatico aumento delle vittime causate da disastri naturali. Secondo i dati raccolti da Our World in Data, la media annuale delle morti è passata dalle 903 nel periodo 2010-2019 alle 12.299 registrate a partire dal 2020, segnando un incremento del +1200%. Una crescita decisamente preoccupante e attribuibile, principalmente, all'intensificazione e alla frequenza crescente degli eventi climatici estremi, come ondate di calore, alluvioni e tempeste.

