Immissioni in ruolo 2025 26 | ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento

Dopo la conclusione della mobilità scolastica per l’anno 2025/26, si aprono nuove opportunità e sfide nel mondo dell’istruzione. Gli Uffici scolastici hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle classi di concorso (CdC) in esubero, un passo fondamentale per pianificare le future assunzioni a tempo indeterminato. Scopriamo insieme quali sono le aree interessate e cosa aspettarci nelle prossime fasi del processo di immissione in ruolo.

Conclusa la fase di mobilità scolastica per l’anno 202526, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle CdC in esubero. Si tratta di un’informazione preliminare ma strategica, utile per delineare lo scenario delle future assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. CdC in esubero: stop alle immissioni in ruolo per . Immissioni in ruolo 202526: ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

