Illuminazione assente in via Pacinotti

L’assenza di illuminazione in via Pacinotti aumenta i rischi per la sicurezza di residenti e passanti, aggiungendosi alle condizioni di degrado dei marciapiedi e della pavimentazione di Villa Campolo. La mancanza di luci, infatti, rende l’area più vulnerabile a incidenti e atti vandalici, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per ripristinare un ambiente sicuro e vivibile per tutti. È ora di agire prima che il problema peggiori ulteriormente.

Oltre ai marciapiedi divelti dalle radici e alla pavimentazione di villa Campolo che continua a versare nel degrado più assoluto, adesso anche l'illuminazione è pressocché assente in via Pacinotti. Questo crea grossi rischi per la pubblica sicurezza. Dal lato ex Sip infatti su 14 punti luce ne.

