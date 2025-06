Il Vitali-pensiero tra commedia malinconia e ingratitudine | Mi ha salvato il cinema poi mi ha dimenticato

ricca di ricordi e sorrisi, il suo lascito rimarrà un simbolo di ironia e autenticità, capace di attraversare il tempo e le mode, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha amato il suo cinema.

È morto Alvaro Vitali. L’attore romano che ha fatto ridere intere generazioni con le sue smorfie, i suoi fischi e le sue battute sboccate si è spento a 75 anni. Era ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva. Pierino non c’è più. Ma resta vivo il “Vitali-pensiero”, quella visione disarmata, popolare, irriverente e malinconica dell’Italia che lui ha raccontato, senza essere mai davvero accettato da nessuno. In questa lunga intervista rilasciata nel 2023 e ora tornata virale, Vitali si raccontava come un sopravvissuto: alla gloria, al disprezzo, all’oblio. Senza risentimento, ma con quella malinconia romanesca che trasforma la sconfitta in battuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it