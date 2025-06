il violinista valentino alessandrini in concerto al centro sociale angeli

padronanza tecnica e il suo straordinario talento. La serata, arricchita dalla presenza di autorità locali, ha regalato un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti, lasciando un’eco di emozioni e apprezzamenti che continueranno a risuonare nel cuore della comunità. Valentino Alessandrini ha davvero confermato di essere uno dei pilastri della musica classica italiana, portando il suo virtuosismo tra le mura del Centro Sociale Angeli.

Si sono regalati un bellissimo concerto del noto violinista Valentino Alessandrini i soci del Centro Sociale Angeli, cui sono intervenuti anche gli amministratori comunali, dal sindaco Gionata Calcinari ad alcuni assessori e consiglieri comunali. "E’ stata una serata molto bella, in cui abbiamo avuto l’onore di avere l’esibizione di un musicista molto affermato, conosciuto ed apprezzato che ci ha deliziato con la sua musica, confermando la sua bravura e grande professionalità, oltre che l’enorme disponibilità" commenta il presidente del Centro sociale, Franco Giuseppe Raparo, orgoglioso per una iniziativa non solo ben riuscita, ma che rende l’idea anche del dinamismo e della voglia di fare e di offrire opportunità di svago a cittadini della terza età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it