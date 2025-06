Il video del ponte crollato in Cina | camion sospeso nel vuoto autista resta intrappolato nella cabina

Un drammatico episodio scuote la Cina: un ponte crolla improvvisamente sul fiume Houzi, lasciando sospeso nel vuoto un camion e intrappolato il suo autista. Le intense piogge hanno provocato la frana, mettendo a rischio molte vite e infrastrutture. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente per mettere in salvo l’autista, mentre le autorità avviano le indagini per capire come prevenire future tragedie. Continua a leggere.

Un ponte sul fiume Houzi, nella provincia di Guizhou, è crollato a causa di una frana provocata da piogge torrenziali, lasciando un camion sospeso nel vuoto. I soccorsi hanno salvato l’autista intrappolato. Le autoritĂ hanno avviato un’indagine per valutare i danni e pianificare il ripristino della viabilitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cina, il ponte crolla e il camion resta sospeso nel vuoto - In un incredibile spettacolo di tensione e coraggio, un ponte in Cina crolla improvvisamente, lasciando un camion sospeso nel vuoto e il suo autista in balia del destino.

