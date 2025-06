Il vicesindaco | vigili pronti al supporto | Ma ognuno ha le proprie competenze nel Comitato per la sicurezza pubblica

L’ordine e la sicurezza pubblica sono priorità fondamentali per il nostro Comune, e i vigili sono pronti a intervenire con professionalità e dedizione. Tuttavia, è essenziale riconoscere i limiti delle competenze di ciascun ente, dal sindaco al prefetto. Ognuno ha il suo ruolo ben definito, perché la collaborazione efficace garantisca sempre il benessere di cittadini e visitatori. La sicurezza si costruisce insieme, nel rispetto delle proprie funzioni.

"Bisogna distinguere tra le competenze di un'Amministrazione comunale e quelle di altri. Un assessore, per esempio non può istituire la 'zona rossa', cosa che può fare il prefetto". Il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani (nella foto), non si sottrae alla riflessione dopo il caos a Marina di Ravenna nel weekend della Notte Rosa, ma agli attacchi delle ultime ore replica deciso. "L'ordine e la sicurezza pubblica sono prerogative dello Stato – dice netto –. Fare polemica sulla sicurezza significa mettere in luce che questo governo non fa abbastanza". Quanto all'operato della Polizia locale di Ravenna, Fusignani chiarisce che "siamo sempre pronti a dare supporto alle forze di polizia, sulla base di quanto viene deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto.