Il vero volto di Dante La verità in quel ritratto

Scopri il vero volto di Dante e la sorprendente verità nascosta nel suo ritratto. Grazie alle ricerche del professor Vincenzo Aversano, Ordinario di Geografia Antropica all’Università di Salerno, emerge una nuova prospettiva sulla figura del sommo poeta. Durante il recente convegno al complesso San Micheletto, si è aperta una finestra sulla storia e l’arte, svelando aspetti inediti di uno dei più grandi simboli della cultura italiana. E tutto questo ci invita a riflettere...

La figura di Dante è emersa grazie al professor Vincenzo Aversano (nella foto) – Ordinario di Geografia Antropica, Università degli Studi di Salerno – nel convegno promosso dal Polo Scolastico Fermi Giorgi e che si è tenuto nei giorni scorsi nel complesso San Micheletto. “Quasi un quarto di secolo fa il Dantista Mario Aversano, molto apprezzato a livello italiano ed estero, individuò in un noto affresco di Ambrogio Lorenzetti la figura del “divin poeta” col suo reale volto, nel riquadro noto come " Allegoria del buon governo ", del Comune di Siena: l’esule fiorentino compare quasi in testa a un corteo di 24 "consiglieri" disposti a coppia“. 🔗 Leggi su Lanazione.it