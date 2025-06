Il tuffatore Andreas Sargent Larsen a processo per stalking sulla ex | Mi strappò le unghie

Il mondo dello sport è scosso da una difficile vicenda che coinvolge Andreas Sargent Larsen, noto tuffatore azzurro, ora sotto processo per stalking e comportamenti violenti nei confronti della sua ex. Le accuse di messaggi incessanti e aggressioni mettono in discussione non solo la sua carriera, ma anche il suo futuro. Scopriamo i dettagli di questa vicenda delicata che sta facendo discutere l’Italia intera.

Messaggi continui e violenze sono le accuse di cui dovrà rispondere il tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen, finito a processo e accusato di stalking alla ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tuffatore - andreas - sargent - larsen

