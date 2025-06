il trombettista scannapieco trionfa al premio massimo urbani

Un giovane talento di Campagna conquista il palcoscenico jazz internazionale: il trombettista Scannapieco, solo 25 anni, ha trionfato alla 29ª edizione del Premio Massimo Urbani, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama musicale. Con la vittoria, non solo si aggiudica il riconoscimento massimo, ma apre le porte a un futuro brillante nel mondo della musica, con opportunità di produzione discografica e tour promozionali. Una stella nascente che promette di brillare ancora di più.

Scannapieco, trombettista 25enne originario di Campagna (Salerno), è il vincitore della 29esima edizione del Premio internazionale Massimo Urbani, concorso per solisti jazz organizzato da Musicamdo che si è svolto alla Rocca Borgesca di Camerino. Scannapieco si è aggiudicato anche il Premio Paolo Piangiarelli, che prevede la produzione di un disco con la Emme Record Label, e il Premio Nuovo Imaie, che lo porterà in tour grazie alla collaborazione con I-Jazz. Ha ricevuto anche il Premio del pubblico. A presiedere la giuria tecnica il sassofonista Max Ionata (nella foto con Scannapieco). Il secondo posto è andato a Vincenzo Di Gioia, 22 anni, sassofonista alto di Ruvo di Puglia, mentre il terzo premio ex aequo al flautista Aldo Di Caterino (28 anni, Bitritto - Bari) e al sassofonista tenore Giovanni Benvenuti (35 anni, Bologna).