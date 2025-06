Il tribunale tedesco salva la rivista sovranista ‘Compact’ | una vittoria per la libertà d’espressione

In un importante deciso che rafforza la libertà di stampa, il tribunale tedesco ha ribaltato il bando alla rivista sovranista Compact, originariamente sospesa dall’allora ministro dell’Interno Nancy Faeser. Questa sentenza rappresenta una vittoria fondamentale per il diritto alla libera espressione, anche quando si critica il sistema. La Corte di Lipsia ha ricordato che la Costituzione tedesca tutela la libertà di opinione, anche per chi si oppone ai principi fondamentali.

La rivista sovranista Compact potrà continuare le proprie pubblicazioni. Il giornale era stato messo al bando nel mese di luglio 2024 dall’allora ministro dell’Interno, l’esponente verde Nancy Faeser, in quanto «organo dell’estremimo di destra». Come ha spiegato il presidente della Corte amministrativa di Lipsia, Ingo Kraft, la Costituzione tedesca «garantisce libertà di opinione e di stampa anche ai nemici della Costituzione». Il tribunale tedesco, in attesa di una sentenza definitiva, era riuscita sospendere le pubblicazioni un mese dopo la segnalazione del ministero. Oggi, dopo quasi un anno, i giudici hanno decretato che il giornale potrà continuare le pubblicazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il tribunale tedesco salva la rivista sovranista ‘Compact’: una vittoria per la libertà d’espressione

