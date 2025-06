Il talento di Camarda a disposizione di Di Francesco | il Lecce lo prende in prestito

Il talento di Camarda, promettente giovane attaccante, si prepara a brillare con il Lecce, che lo prende in prestito dal Milan. Questa mossa strategica apre nuove prospettive per il suo sviluppo e per la squadra giallorossa, pronta a scoprire un diamante in erba destinato a lasciare il segno nel campionato. La prossima stagione si preannuncia emozionante: il calcio italiano si appresta a seguire con entusiasmo le sue gesta in rossonero.

LECCE – Francesco Camarda vestirà nella prossima stagiona calcistica la maglia del Lecce. L'operazione dovrebbe essere ufficializzata a breve: l'accordo per il passaggio in giallorosso del giovanissimo attaccante, il cui cartellino è di proprietà del Milan, è stato trovato sulla base del prestito.

