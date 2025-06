Il suicidio di Douglas fu adottato e ‘restituito’ | un trauma mai superato

Il dramma di Douglas Dall’Asta, adottato e poi restituito dopo pochi giorni, ha lasciato cicatrici profonde che nessuna cura ha mai potuto cancellare. La sua storia di dolore e abbandono, ancora troppo frequente tra i bambini adottati, ci invita a riflettere sul valore della famiglia e sulla necessità di ascoltare chi, come lui, porta nel cuore ferite invisibili. È fondamentale creare un mondo più sensibile e solidale, dove nessuno si senta mai più solo.

Modena, 24 giugno 2025 – "Vorrei che nessun altro bambino si sentisse come me, un reso. Vorrei solo sapere perchè, cosa potevo aver sbagliato a nove anni per essere buttato in mezzo alla strada". Figlio di nessuno. Era così che si sentiva Douglas Dall'Asta, un ragazzo brasiliano di 28 anni adottato quando aveva nove anni da una coppia di Piadena, nel Cremonese, e 'restituito' dopo solo quattro giorni dal suo arrivo in Italia. Douglas aveva raccontato il suo calvario in un libro, scritto a quattro mani con l'autrice di questo articolo, e presentato lo scorso anno alla Camera dei deputati. Doveva essere la sua rivincita contro una società che lo aveva privato dell'amore e di un'identità.