Il sottopasso di Forcola Via al tunnel da 14 milioni

Mentre la seconda settimana di stop ai treni sulla tratta Lecco-Tirano prosegue, Forcola si prepara a un grande cambiamento con l'apertura del sottopasso da 14 milioni di euro. Questa nuova opera sostitutiva di un passaggio a livello promette di alleviare le sofferenze di chi viaggia sui binari, offrendo una soluzione moderna e sicura. La realizzazione del tunnel veicolare e ciclopedonale rappresenta un passo avanti fondamentale per migliorare la mobilità locale e ridurre i disagi.

Mentre ha preso avvio la seconda settimana della quarta estate consecutiva di stop ai treni, che quest’anno interessa il tratto di linea da Lecco a Tirano, a Forcola proseguono i lavori dell’opera sostitutiva di un passaggio a livello da sopprimere, la cui realizzazione, prevede Rfi, risolverà larga parte degli strazi che è costretto a patire chi viaggia sui binari. L’intervento consiste nella realizzazione di un tunnel veicolare e ciclopedonale posto a circa 137 metri a est del passaggio a livello, al km 24+270 nel comune di Forcola, che collegherà via Provinciale (a sud della ferrovia) e una nuova viabilità in progetto a cura di Anas, a nord dei binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sottopasso di Forcola. Via al tunnel da 14 milioni

