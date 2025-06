Il Solstizio d' estate in Val di Fiemme tra sport e benessere

Il solstizio d’estate in Val di Fiemme si trasforma in un’esperienza indimenticabile tra sport, benessere e sostenibilità. Immersa nelle spettacolari Dolomiti del Trentino, questa festa segna l’inizio della stagione calda, invitando a riscoprire il contatto con la natura e a rafforzare il proprio equilibrio interiore. Un’occasione perfetta per rigenerarsi e vivere l’estate 2024 all’insegna di avventura e armonia con l’ambiente.

Benessere, qualità della vita e sostenibilità sono di casa in Val di Fiemme che saluta l'inizio dell'estate con un weekend di attività per vivere un'esperienza unica nella natura rigenerante delle Dolomiti del Trentino. Sport all'aria aperta, enogastronomia, equilibrio psicofisico, spirito d'avventura e forza interiore sono i principali ingredienti del primo 'Fiemme Zenith', evento che celebra il solsitizio d'estate, giornata più lunga e luminosa dell'anno, con fine settimana completamente incentrato su movimento, nutrizione e relax. 'In questo weekend del 20 e 22 di giugno, stiamo lanciando la prima edizione di Fiamme Zenith - racconta Giancarlo Cescatti, direttore dell'Apt Fiemme e Cembra -, che vuole essere un inizio dell'estate, con un condensato di quelle che saranno le proposte che proporremmo ai nostri ospiti per tutta la stagione estiva'.

