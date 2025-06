Il Sole 24 Ore - Monza a un passo la cessione al fondo Beckett Layne Ventures Cifre e dettagli dell'accordo con Fininvest

Il Monza si avvicina a un nuovo capitolo emozionante: la cessione al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Dopo mesi di trattative, i dettagli dell’accordo con Fininvest, holding della famiglia Berlusconi, stanno emergendo, svelando cifre e prospettive future. Un passo importante che potrebbe rivoluzionare il destino del club e aprire nuove frontiere nel calcio italiano. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti di questa operazione strategica.

La cessione del Monza al gruppo statunitense Beckett Layne Ventures è sempre più vicina. Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, è a. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: monza - cessione - beckett - layne

Il Monza americano, club verso la cessione fra rabbia e speranze: “Fine del ciclo Galliani” - Il Monza, simbolo di speranza e passione, si trova ora sul filo del rasoio tra rabbia e attese di un cambiamento epocale.

Translate post#Monza, in chiusura la cessione del club al fondo Beckett Layne Ventures: i dettagli fra valutazione e nuovo assetto societario Vai su X

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/monza-calcio-battute-finali-la-vendita-beckett-layne-ventures-AHslxVNB Vai su Facebook

Monza Calcio, battute finali per la vendita a Beckett Layne Ventures; Chi è e cosa fa Beckett Layne Ventures, il fondo USA in pole per acquistare il Monza; Monza, a un passo la cessione al fondo Beckett Layne Ventures. Cifre e dettagli dell'accordo con Fininvest.

Monza Calcio, battute finali per la vendita a Beckett Layne Ventures - Per l’asset della Fininvest valutazione da 30 milioni e operazione in due step ... Da ilsole24ore.com

Monza, vicina la cessione alla cordata Usa guidata da Berger - Giovedì il cda di Fininvest, pronta a vendere l'80% delle quote per 30 milioni. gazzetta.it scrive