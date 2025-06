Il sindaco | Godiamoci la Festa Oggi gli incontri con le rivali

Il sindaco Nicoletta Fabio celebra con entusiasmo la festa del Ceppo, sottolineando l’importanza degli incontri con le rivali e le visite ai cavalli in tre giornate. Un lotto ampio permette ai capitani di scegliere con cura, mentre l’amministrazione si affida con massima fiducia all’operato degli esperti e dei veterinari presenti. La presenza di professionisti qualificati rassicura la comunità, che può così godersi questa magnifica tradizione con serenità e orgoglio.

"Visite dei cavalli in tre giornate perché, fortunatamente, c’è un lotto molto ampio che consentirà ai capitani di scegliere", rivendica il sindaco Nicoletta Fabio al Ceppo. Saluta i veterinari, con lei anche il comandante della polizia locale Alessandro Rossi. E aggiunge: "Massima fiducia nell’operato dell’équipe". L’argomento principe in questi giorni è proprio la presenza di molti soggetti esperti. "Dovrebbero sulla carta rappresentare una garanzia e anche un motivo di sicurezza in più. Peraltro siamo stati abituati in tempi, molto molto recenti, a delle sorprese importanti anche da parte di cavalli nuovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it