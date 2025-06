Il sindaco di Portonovo | Ho venduto casa per il Fortino Così è nato il mito della baia Ma rischiamo di perdere tutto

Portonovo è per il sindaco più di un semplice luogo: è un sogno, una rinascita, un simbolo di resilienza. Dalle sue origini umili e sfide superate, questa baia ha scritto pagine di storia e di emozioni. Ora, tra successi e rischi di perdita, il futuro di Portonovo si gioca tutto: quale sarà il prossimo capitolo di questo mito che ha attraversato generazioni? La risposta dipende anche da noi.

Cosa rappresenta per lei Portonovo? "Un sogno che sono riuscito a realizzare. Grazie a Portonovo ho potuto stringere la mano a tre Presidenti della Repubblica e a cinque premi Nobel. Quando nel 1968 sono arrivato lì, La Fonte era fallita, l'Internazionale aveva chiuso perché non c'era più l'ostello della Gioventù, il Fortino era ricoperto di rovi sino davanti alla porta. Cinque anni dopo non riuscivi a trovare un posto e il 17 marzo avevamo già chiuso ogni prenotazione. Da allora siamo riusciti a comprendere che chi veniva giù non veniva alla Fonte o all'Internazionale ma veniva a Portonovo". Come ottenne questa solidale amicizia imprenditoriale? "Facemmo una serie di accordi con i locali della baia e mandavamo i nostri ospiti una volta in un ristorante un'altra in un altro e poi pagava il Fortino in maniera che tutti fossero conosciuti per le loro diverse potenzialità.