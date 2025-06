Il Sindaco di Bari Leccese e la sindaca Anna Petta di Baronissi vincono la gara di cucina Sindaci ai fornelli!

La decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!” ha visto protagonisti due grandi protagonisti della politica locale che, tra un piatto e l’altro, hanno conquistato il pubblico e giudici con la loro passione per la cucina. Vito Leccese di Bari e Anna Petta di Baronissi hanno dimostrato che, oltre alle responsabilità istituzionali, si può anche essere chef di successo. La loro vittoria testimonia come l’arte culinaria possa unire comunità e creare momenti di convivialità indimenticabili.

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, e il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, sono i vincitori della decima edizione di "Sindaci, ai fornelli!", la competizione culinaria più originale d'Italia. Nella serata di ieri, nel Teatro Mediterraneo di Bisceglie, hanno superato la concorrenza di altri.

Baronissi: la Sindaca Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” - A Baronissi, la sindaca Anna Petta denuncia pubblicamente gli attacchi sessisti e delegittimanti subiti dal consigliere comunale Marco Picarone.

