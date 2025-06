Il ritorno di Spacey | Io sulla strada con Fellini

Sul red carpet di Rimini, tra glamour e applausi, il nuovo Sandokan di Can Yaman conquista il cuore del pubblico, rubando la scena perfino a Kevin Spacey. Le fan in shorts e signore si contendono un selfie con l’attore turco, mentre Spacey si muove con eleganza tra foto e autografi. È una serata di stelle, emozioni e sorprese, dimostrando che il fascino del cinema italiano e internazionale è più vivo che mai. La notte si conclude con un successo indimenticabile.

Più Can di Kevin. Sul red carpet di Rimini il nuovo Sandokan riesce a rubare la scena perfino a Kevin Spacey. "Can, Can.", urlano ragazzine in shorts e signore all’attore turco, mentre lui va avanti e indietro sul tappeto rosso per cercare di accontentare tutte le richieste di selfie. Con Can Yaman, Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci, Adjoa Andoh (Lady Danbury in Bridgerton), Luigi Lo Cascio, Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto nella serie sugli 883) e tanti altri attori alla cerimonia inaugurale ieri a Rimini è entrata nel vivo la prima edizione dell’ Italian Global Series festival, la nuova grande rassegna dedicata alla migliori serie tv italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net