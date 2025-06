Il regalo inaspettato e senza prezzo di re Felipe a Rafael Nadal

Il regalo inaspettato e senza prezzo di re Felipe a Rafael Nadal è un gesto che va oltre ogni aspettativa. Dopo aver conquistato record su record nel mondo del tennis, il campione spagnolo ha ricevuto un riconoscimento reale che cattura il cuore e l’immaginazione di molti. È notizia di questi giorni che, in occasione dell’undicesimo anniversario dell’incoronazione, il sovrano ha conferito per la prima volta un titolo nobiliare a una leggenda dello sport. Un gesto che dimostra come i veri trionfi siano anche quelli del cuore.

Di premi Rafael Nadal, nella vita ne ha ricevuti tantissimi: 14 Roland Garros (record assoluto), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. È dopo aver appeso al chiodo la racchetta da tennis, però, che il grande tennista ha ricevuto un regalo inaspettato: un titolo nobiliare da re Felipe di Spagna. È notizia di questo giorni, infatti, che il sovrano, in occasione dell’undicesimo anniversario dall’incoronazione, ha conferito per la prima volta il titolo di marchese a sei cittadini spagnoli. E uno di questi è proprio Rafael Nadal. Il campione sportivo, per la precisione, è stato nominato “Marchese del Levante di Maiorca”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il regalo inaspettato e senza prezzo di re Felipe a Rafael Nadal

In questa notizia si parla di: rafael - nadal - regalo - inaspettato

Rafael Nadal: “Sinner? Non ha imbrogliato, metterei la mano sul fuoco” - Rafael Nadal ha espresso la sua piena fiducia nel ritorno di Jannik Sinner nel circuito ATP dopo i tre mesi di squalifica.

Rafale Nadal diventa un marchese grazie a re Felipe; Nadal, quanto vale la racchetta d'oro massiccio ricevuta al Six Kings Slam; Nadal già da brividi al Foro Italico: duemila persone al Centrale per vederlo.

Il regalo inaspettato e senza prezzo di re Felipe a Rafael Nadal - Re Felipe, per la prima volta nel suo regno, ha concesso il titolo nobiliare a sei persone. Si legge su amica.it

Nadal vola in finale al Roland Garros per il ritiro di Zverev - la prima semifinale del Roland Garros tra Rafael Nadal (nel giorno del suo 36esimo compleanno) e Alexander ... Secondo ilgiornale.it