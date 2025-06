Il re delle triple resta a Rimini la Rivierabanca conferma il cecchino Giovanni Tomassini

Il re delle triple torna a Rimini! La Rivierabanca conferma Giovanni Tomassini, il cecchino che ha conquistato i tifosi con la sua precisione e versatilità. Per il terzo anno consecutivo, l’esterno classe 1988 vestirà ancora il biancorosso, portando esperienza e tiro da lontano sotto la guida di coach Dell’Agnello. Un ritorno che fa sognare i supporter e rafforza il progetto vincente della squadra.

Giovanni Tomassini vestirà biancorosso per il terzo anno consecutivo: la Rivierabanca Rimini ha annunciato che l’esterno, classe 1988, farà parte del roster a disposizione di coach Dell’Agnello anche nella stagione 20252026. Capace di giocare in entrambi gli spot di guardia, Tomassini è arrivato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il re delle triple resta a Rimini, la Rivierabanca conferma il "cecchino" Giovanni Tomassini

In questa notizia si parla di: tomassini - rimini - rivierabanca - giovanni

Giovanni Tomassini guida Rimini al 2-0 contro Brindisi nei playoff - Giovanni Tomassini è stato il protagonista indiscusso nella vittoria del Rimini contro Brindisi nei playoff, portando la squadra sul 2-0 nella serie a RivieraBanca.

La tripla di Giovanni Tomassini decisiva per la vittoria in #Gara2 di Rinascita Basket Rimini contro Forlì nei #PlayoffLNP della #SerieA2OldWildWest... Vai su Facebook

UFFICIALE A2 - Rimini, Giovanni Tomassini resta in biancorosso per il terzo anno consecutivo; La Rivierabanca è coraggiosa, ma a Desio non riesce la rimonta: vince l'Acqua S.Bernardo Cantù; Giovanni Tomassini pronto per i playoff: Rimini sfida Valtur Brindisi.

RivieraBanca, conferma ufficiale per Tomassini - Giovanni Tomassini vestirà la maglia di RivieraBanca per il terzo anno consecutivo: l’esterno classe 1988 farà parte del roster a disposizione di ... Riporta corriereromagna.it

A2 - Rimini, Giovanni Tomassini resta in biancorosso per il terzo anno consecutivo - Giovanni Tomassini vestirà biancorosso per il terzo anno consecutivo: la Rivierabanca Rimini è lieta di comunicare che l’esterno classe 1988 farà parte del roster a disposizione di coach Dell’Agnello ... Lo riporta pianetabasket.com