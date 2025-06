Il quartiere più giovane Tra storia e sociale | Coop abitative Qui sono nate nel ’900

Il quartiere più giovane di Milano, nato nel 2018, si distingue per il suo spirito innovativo e dinamico, dove storia e socialità si incontrano in un mix vibrante. Con un’atmosfera fresca e un forte senso di comunità, Dergano rappresenta un esempio di rinascita e speranza per una città che guarda al futuro. Questo è un punto di forza – un segnale positivo di progresso e inclusione che sta rinnovando l’intera metropoli.

È il quartiere "più giovane" di Milano, città dove l'età media è 46 anni e l'invecchiamento della popolazione prosegue anno dopo anno. L'anno scorso Dergano, per la prima volta, ha strappato il primato a San Siro, come emerge dagli ultimi dati dell'anagrafe comunale. Un marcato ricambio generazionale dovuto all'arrivo di nuove famiglie, italiane o straniere, che si trasferiscono da altre città, Paesi o quartieri. "Questo è un punto di forza – spiega Anita Pirovano, presidente del Municipio 9, di cui fa parte Dergano – che testimonia la vivacità e l'attrattività del quartiere. Un quartiere che riesce ad accogliere tutti senza perdere la sua identità, e rimanendo un'area vivibile e ricca di iniziative sociali e culturali.

