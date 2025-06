Il punteggio di rotten tomatoes di rise of skywalker dimostra che l’odio per la trilogia sequel è esagerato

Il punteggio di Rotten Tomatoes di "Rise of Skywalker" dimostra che l'odio verso la trilogia sequel è spesso esagerato. La discussione tra fan e critici continua a dividersi, alimentata da opinioni polarizzate e pregiudizi. Tuttavia, analizzando dati e reazioni del pubblico, emerge un quadro più sfumato e meno negativo di quanto si possa pensare. La percezione delle ultime pellicole potrebbe essere più complessa e meno negativa di quanto si creda...

Il dibattito sulla percezione delle ultime trilogie di Star Wars continua a suscitare discussioni tra fan e critici, spesso alimentato da opinioni polarizzate. In questo contesto, emergono dati che potrebbero contraddire alcune convinzioni diffuse riguardo alla qualità e all'accoglienza delle pellicole più recenti. Analizzando i punteggi di Rotten Tomatoes e le reazioni del pubblico, si può osservare come la percezione delle sequenze successive alla saga originale sia soggetta a interpretazioni diverse rispetto a quanto comunemente si pensa. il punteggio del pubblico di rise of skywalker supera quello delle prequel.

