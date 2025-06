Il programma dell’estate Film itineranti nei rioni

L’estate varesina si prepara a brillare con un ricco programma di eventi che spaziano tra musica, teatro, cinema all’aperto e attività per tutte le età. Da giugno a settembre, il cuore della città e i suoi quartieri si trasformeranno in un palcoscenico vibrante, offrendo occasioni uniche di divertimento, cultura e convivialità. Dopo i campionati di canottaggio sul Lago di Varese, il sindaco Davide Galimberti ha sottolineato come questa stagione rappresenti un’occasione imperdibile per vivere e scoprire il nostro patrimonio.

Da giugno a settembre saranno circa cento gli eventi che animeranno l’estate varesina, dal centro storico ai quartieri. In programma concerti, teatro, cinema all’aperto, spettacoli, visite guidate per conoscere il patrimonio artistico e storico, mostre, proposte gastronomiche, spettacoli, sport e attività per famiglie. "Dopo i campionati di canottaggio sul Lago di Varese e i primi eventi – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti presentando il programma – l’estate varesina entra nel vivo". La novità principale dell’estate 2025 è il cinema itinerante nei quartieri, con proiezioni che coinvolgeranno diversi rioni cittadini come Schiranna, Bustecche, Valle Olona, San Fermo e Casbeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il programma dell’estate. Film itineranti nei rioni

In questa notizia si parla di: programma - estate - film - itineranti

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Roma si prepara a un’estate all’insegna dei cantieri, con lavori che trasformeranno la città toccando grandi arterie, marciapiedi e opere strategiche.

? Estate... a #Portici 2025 eventi giugno/luglio per gli eventi a pagamento (patrocinati dal Comune), saranno pubblicati di volta in volta i link per l'acquisto dei biglietti sul sito istituzionale della Città di Portici. Il programma è stato organizzato e curato Vai su Facebook

Il programma dell’estate. Film itineranti nei rioni; Varese Estate 2025; Varese si trasforma in palcoscenico estivo: musica, cinema e cultura ovunque.

“Vivi Baronissi”, parte il programma di eventi per l’Estate 2025 - Baronissi si prepara a vivere un’estate intensa, partecipata, costruita con il territorio e per il territorio. Scrive zon.it

La bella estate. Film per tutti e promozioni - Pellicole per tutti i gusti e per le famiglie, con biglietto promozionale, in alcune serate, a 3,50 euro. Lo riporta msn.com