Il presidente Usa attacca entrambi i paesi per la violazione della tregua appena siglata

Il recente scontro tra Israele e Iran ha scosso la scena internazionale, con il presidente USA Donald Trump che non ha esitato a puntare il dito contro entrambi, accusandoli di aver violato la tregua appena siglata. Mentre si prepara per il vertice NATO all’Aia, l’attenzione globale si concentra sulle tensioni in Medio Oriente e sul ruolo delle donne iraniane, simbolo di un passato difficile e di un futuro di speranza. La situazione è più intricata che mai.

( a skanews) – Duro il commento di Donald Trump su Israele e l’Iran. Parlando con i giornalisti, prima di partire alla volta dell’Aia per il vertice della Nato, il presidente Usa ha risposto a una domanda sulla violazione della tregua da parte dei due paesi che lui stesso aveva annunciato, vittorioso, poche ore prima. Iran, le donne tra passato e futuro. guarda le foto Leggi anche › L’urlo della resistenza civile iraniana: «Basta guerra, basta uranio, basta dittatura» › Appello diffuso da Amnesty contro la «disumanizzazione di palestinesi e israeliani» Entrambi «hanno violato il cessato il fuoco», ha detto Trump. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il presidente Usa attacca entrambi i paesi per la violazione della tregua appena siglata

In questa notizia si parla di: presidente - paesi - violazione - tregua

Cina respinge accuse Usa sulla violazione della tregua commerciale di Ginevra - La tensione tra Cina e Stati Uniti continua a infiammarsi, con la Repubblica Popolare che respinge le accuse di violazione degli accordi commerciali di Ginevra.

Lo Stato ebraico ha confermato di aver accettato la proposta statunitense di un cessate il fuoco bilaterale, ma ha avvertito che "risponderà con forza" a qualsiasi violazione. Anche i media iraniani confermano la tregua. Contemporaneamente agli ultimi lanci di Vai su Facebook

Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E dice a Netanyahu: non sganciare bombe, sarebbe grave violazione; Il fragile cessate il fuoco. Trump: Violato da entrambe le parti, Netanyahu riporti a casa piloti! - Israele-Iran, fiato sospeso dopo l'annuncio a sorpresa della tregua (Video); Guerra Iran Israele, Trump: 'Tregua violanta da entrambi'. LIVE.

Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos» - La tregua tra Israele e Iran sarebbe dovuta entrare in vigore dalle 6 di stamani. Segnala msn.com

Tregua Israele-Iran, scambio di accuse su violazioni. Trump: «Tel Aviv non attaccherà, aerei rientrati» - La Repubblica Islamica nega e rilancia: «Tre ondate di attacchi israeliani dopo tregua». ilroma.net scrive