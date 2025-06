Il prefetto | Quello degli incendi un problema culturale si intervenga con un sistema sanzionatorio

Il crescente fenomeno degli incendi dolosi a Lecce evidenzia un problema culturale che richiede interventi decisi e strutturati. Durante la riunione convocata oggi in Prefettura, si è discusso di strategie efficaci, tra cui l’implementazione di un sistema sanzionatorio rigoroso. Solo attraverso una sinergia tra istituzioni e un cambio di passo culturale potremo affrontare con successo questa minaccia. È essenziale agire subito per preservare il nostro territorio e il benessere della comunità .

LECCE - Una riunione è stata convocata nel pomeriggio di oggi, negli uffici della prefettura di Lecce, alla presenza del numero uno di via XXV Luglio, dei vertici dell’Arma e dei forestali, della polizia e della guardia costiera, così come dei vigili del fuoco e dell’Esercito, della polizia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il prefetto: “Quello degli incendi un problema culturale, si intervenga con un sistema sanzionatorio”

