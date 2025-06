Il precario cessate il fuoco tra Israele e Iran

In un clima di tensione crescente, il precario cessate il fuoco tra Israele e Iran sembra vacillare sotto le nuove offensive militari. Le sei ondate di missili lanciate dall’Iran hanno portato tragedie e paura, anche dopo l’annuncio di Trump di un accordo di pace completo. La regione si prepara a un nuovo capitolo di conflitto, lasciando dubbi sull’effettiva stabilità di una fragile tregua. Ma cosa succederà ora?

L'Iran ha lanciato sei ondate di missili contro Israele nelle prime ore di martedì, uccidendo tre civili nella cittĂ meridionale di Beersheba, soltanto poche ore dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato un cessate il fuoco «completo e totale» tra Israele e Iran. Le sirene hanno suonato in tutta la regione centrale e meridionale di Israele, compresa l'area di Tel Aviv, mentre le difese aeree israeliane sono state attivate per intercettare i missili in arrivo. Il bilancio confermato dalle autoritĂ sanitarie israeliane è di tre morti, tra cui una donna di circa 30 anni, e almeno sei feriti.

