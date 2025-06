Il potassio è un minerale particolarmente importante per il nostro benessere Ecco quanto ne occorre all’organismo e come assumerlo con gli alimenti

Il potassio 232 è un minerale fondamentale per il nostro benessere quotidiano, essendo uno dei macroelementi chiave per il corretto funzionamento dell’organismo. In estate, la sua integrazione diventa ancora più importante, spesso associata al magnesio per contrastare affaticamento e crampi. Ma quali sono le quantità ideali e come assumerlo in modo naturale? Lo scopriremo insieme alla Dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Medical Care.

Il potassio, insieme a zolfo, cloro, sodio, magnesio, calcio e fosforo è uno dei minerali essenziali del nostro organismo. Proprio per questo viene definito "macrominerale" o "macroelemento". In estate, in particolare, non di rado è richiesta la sua integrazione insieme al magnesio. Ma perché è così importante e che funzioni svolge? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Medical Care – Ospedale Humanitas Mater Domini.

