Il popolo iraniano merita la pace e un futuro di libertà come la gente che vive studia lavora ama e spera | l’appello di Lorenzo Jovanotti

In un momento di tensione globale tra Israele e Iran, le parole di Lorenzo Jovanotti risuonano con forza e speranza. Ricordando il suo viaggio in bici nel cuore dell’Iran, il cantautore ci invita a riflettere sulla dignità e il diritto alla libertà di ogni popolo. “Il popolo iraniano merita la pace e un futuro di libertà ,” afferma, sottolineando che tutti noi, ovunque viviamo, desideriamo un domani di speranza e fratellanza. È un appello che non possiamo ignorare.

Mentre imperversano venti di guerra tra Israele e Iran, Lorenzo Jovanotti ha voluto condividere sui social i suoi ricordi legati ad un viaggio importante fatto in bici, qualche anno fa. Il popolo iraniano "merita la pace e un futuro di libertĂ , come tutta la gente del mondo, intendo la gente che vive studia lavora ama e spera, come tutti noi". " Stamattina il cellulare mi ha messo in evidenza queste foto di quando ho attraversato l'Iran in bicicletta. – ha scritto Jovanotti – Entrai da nord, dal confine con l'Armenia e percorsi il Paese attraverso Tabriz fino a Isfahan poi indietro passando da Qom arrivai a Teheran dove bighellonai per una settimana.

