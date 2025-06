Il popolo arcobaleno in marcia per i diritti

diritti di uguaglianza e libertà, celebrando la diversità e promuovendo un messaggio di inclusione. Rivolta Gaya si conferma come un appuntamento fondamentale per la comunità LGBTQIA+ e i suoi alleati, un momento di entusiasmo e orgoglio che unisce voci e cuori in una marcia di speranza e solidarietà. Unisciti a noi e contribuisci a rendere il cambiamento visibile e reale!

Suoni, colori e orgoglio per i diritti della comunità LGBTQIA+. A Imola, per l’ottavo anno di fila, torna Rivolta Gaya: un Pride che, a detta degli organizzatori "è una presa di parola politica, un momento di liberazione collettiva". Il corteo avrà luogo sabato 5 luglio, alle 17. La partenza è prevista dalla stazione dei treni, fino ad attraversare il centro storico della città. Gli attivisti scendono quindi di nuovo in piazza, per rivendicare i propri diritti e, soprattutto, per manifestare preoccupazione circa "la costante ossessione di limitare libertà e diritti della comunità da parte dei governi conservatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il popolo arcobaleno in marcia per i diritti

